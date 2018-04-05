Турецкая разведка вывезла 80 сторонников Гюлена из 18 стран

Ситуация в Турции после попытки переворота (634)

АНКАРА, 5 апр — РИА Новости. Турецкая разведка вывезла 80 членов организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) из 18 стран, заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

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Ранее премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай отправил в отставку главу МВД Флямура Сефая и директора Косовского разведывательного агентства Дритона Гаши после задержания шести сотрудников косовского колледжа "Мехмет Акиф" по подозрению в том, что они являются членами FETO. По сообщению турецкого агентства Anadolu, их задержали и доставили в Турцию сотрудники турецкой Национальной разведывательной организации (MIT) при поддержке разведслужбы Косово.

"MIT были даны полномочия вести деятельность за границей. Такие операция, как была в Косове, будут продолжены. Операция в Косове — это большой успех. На сегодняшний день выявлены и доставлены в Турцию 80 членов FETO из 18 стран. Их главарь, находящийся в (американском штате) Пенсильвании, в панике", — сказал Боздаг в эфире телеканала Haberturk.

Он не уточнил, из каких стран были вывезены сторонники Гюлена.

Турецкие власти обвиняют Гюлена в организации попытки госпереворота в июле 2016 года, однако проповедник эти обвинения отвергает. Ранее турецкие суды неоднократно выдавали ордеры на его арест, а минюст Турции обращался в США с запросом о его экстрадиции.