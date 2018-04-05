Порошенко рассказал о смене формата военной операции в Донбассе

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости. Режим "антитеррористической операции" в Донбассе завершится в мае, произойдет смена формата военной операции в регионе, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Ранее Порошенко заявил, что режим "антитеррористической операции" в Донбассе завершен и изменен на "операцию объединенных сил". Восемнадцатого января парламент Украины принял закон о реинтеграции Донбасса, Порошенко поручил силовикам подготовить предложения по смене формата операции в регионе. В частности, планировалось завершить "антитеррористическую" операцию (так в Киеве называют уже ведущуюся украинскими силовиками операцию в Донбассе) и начать военную операцию.

"Дата завершения АТО будет в мае, мы переходим к другому формату обороны государства", — сказал Порошенко в четверг во время общения с журналистами.

Он напомнил, что украинский парламент принял закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому внедряются "более новые меры по применению вооруженных сил".

"Мы делаем это, потому что видим резкий рост уровня угрозы на востоке нашего государства", — отметил Порошенко, подчеркнув, что "порох надо держать сухим".

Президент добавил, что после смены режима возглавлять военную операцию в Донбассе будет руководство вооруженных сил Украины. "Мной назначен генерал Наев, опытный военный, решительный, с уникальным военным опытом. И формат АТО будет переведен в соответствующий военный формат под руководством генерала Наева", — сказал Порошенко