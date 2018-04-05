РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

СБУ обвинила Генштаб России в организации теракта в Киеве

Сюжет:
Ситуация на Украине. Апрель 2018 (86)
14:0305.04.2018
(обновлено: 14:12 05.04.2018)
0307315
© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники СБУ Украины. АрхивСотрудники СБУ Украины. Архив
© AP Photo / Efrem Lukatsky

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украины обвинила Генштаб РФ в организации теракта в Киеве возле телеканала "Эспрессо", в котором пострадал депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

Полицейский на месте нападения на Адама Осмаева и Амину Окуеву в Киевской области
© AFP 2018 / Genya Savilov
Осмаев связал убийство супруги с покушением на Мосийчука
Ранее глава СБУ Василий Грицак заявил о раскрытии дела о теракте, в котором пострадал Мосийчук. В Киеве при резонансных происшествиях регулярно заявляют о "российском следе". В Москве эти заявления называют абсурдными. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".

"Организатор преступления – неустановленное лицо мужского пола, представитель главного управления генерального штаба Вооруженных сил РФ, который прибыл из РФ на Украину, где находился в период с 9 сентября по 11 сентября 2017 и с 10 октября по 15 октября 2017 года", — сообщил заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко на брифинге в четверг.

При этом, по словам Кононенко, всего на сегодняшний день в этом деле есть четыре фигуранта, кроме гражданина РФ это три украинца, личности которых установлены. Двое из них, по версии следствия, являются непосредственными исполнителями теракта, сейчас они скрываются от украинского правосудия на территории России, а еще один – является пособником в организации преступления, задержан и находится под стражей.

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Мосийчук в телеэфире устроил перепалку с депутатом Рады из-за Бандеры
Представитель прокуратуры сообщил, что все трое украинцев на сегодня имеют официальный статус подозреваемых. В частности, задержанному фигуранту дела инкриминируют "пособничество в теракте, которое привело к гибели людей", и "незаконное хранение и производство взрывных устройств". Двум другим украинцам заочно присвоен статус подозреваемых по статьям "посягательство на жизнь общественного деятеля", "террористический акт" и "незаконное хранение оружия", они объявлены в розыск. Следствие будет обращаться к РФ по поводу выдачи фигурантов дела Украине для привлечения к уголовной ответственности.

Заместитель прокурора Киева не назвал конкретных мотивов совершения преступления, однако на уточняющий вопрос, был ли он направлен конкретно против Мосийчука отметил, что "с учетом полученной информации, именно Мосийчук был им нужен".

Взрыв на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве произошел в конце октября 2017 года. По данным МВД Украины, погибли два человека — проходивший мимо бывший сотрудник министерства внутренних дел Украины Михаил Мормиль и старший сержант полиции Руслан Кушнир. Пострадали четыре человека, среди которых Мосийчук и известный украинский политолог Виталий Бала.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена