В Турции рассказали о разногласии с США по поставкам ЗРК Patriot

АНКАРА, 5 апр — РИА Новости. Турция не договорилась с США о передаче технологий при поставках ЗРК Patriot, поэтому подписала соглашение с РФ по С-400, заявил представитель турецкого президента Ибрагим Калын в четверг.

Как заявил во вторник президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Турции Тайипом Эрдоганом, Москва и Анкара договорились ускорить сроки поставки Турции комплексов С-400.

"Турция имеет объективные критерии, при которых она будет приобретать эти системы — цена, условия поставки, но главное для нас — передача технологий. О системах Patriot мы проводили переговоры с США, наш президент обсуждал эту тему с (президентом США Дональдом) Трампом. Но достичь понимания с производителями Patriot не удалось. А Россия быстро пошла навстречу в отношении ЗРК С-400", — сказал Калын на пресс-конференции Анкаре.

Он добавил, что у Турции нет возражений против Patriot, если условия Анкары будут приняты положительно. "Мы будем работать, мяч на стороне США", — сказал представитель Эрдогана.

По его словам, членство Турции в НАТО не может повлиять на приобретение российских ЗРК. "С-400 — комплексы, которые приобретаются с целью обороны, и речи не может идти ни о какой угрозе альянсу", — добавил Калын.

В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.