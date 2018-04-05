В Таиланде продолжают выдвигать обвинения против группы Лесли и Рыбки

БАНГКОК, 5 апр – РИА Новости. Против группы россиян и белорусов, арестованных в Таиланде в феврале за проведение нелегального "секс-тренинга", в том числе против Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли), в курортной Паттайе продолжают выдвигать обвинения, сообщил РИА Новости в четверг следователь городского отдела уголовной полиции Паттайи, ведущий одно из новых дел против "секс-тренеров".
"Не знаю всех подробностей, другими заявлениями занимаются другие следователи. Однако могу сказать, что обвинения в отношении организаторов "секс-тренинга" еще поступают, заявлений уже не меньше трех и, судя по тому, что говорят мои коллеги, могут быть еще заявления", — сказал следователь, попросивший не указывать его имени.
Он сообщил, что в деле, которое он расследует, главным подозреваемым является один из "тренеров", заявление на которого подали две россиянки.
"Речь идет о сексуальном домогательстве в физической форме", — пояснил следователь.
"Мне уже сообщили о новых обвинениях. Сейчас я выясняю подробности. Мои подзащитные все еще находятся в Центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке", — сказал адвокат.
Если членам группы будут предъявлять обвинения по новым заявлениям против них, их должны будут снова вывезти в Паттайю, пояснил защитник, но пока этого не произошло.
Статья об изнасиловании УК Таиланда (ст. 276) предполагает наказание в виде тюремного заключения сроком от 4 до 20 лет и денежный штраф в размере от 8 тысяч до 40 тысяч таиландских бат (270 – 1300 долларов). Организация проституции (ст. 282), а точнее – предоставление услуг по удовлетворению полового желания с помощью третьих лиц, вовлеченных в предоставление таковых услуг с их согласия, карается тюремным сроком от одного года до 10 лет и штрафом в размере от 2 тысяч до 20 тысяч таиландских бат (70 – 700 долларов).
Для основного обвиняемого это означает суммарный срок по двум обвинениям, составляющий от 5 до 30 лет тюрьмы. Для сообщников таиландский УК предполагает наказание в виде двух третей от наказания, к которому приговаривается основной обвиняемый.