Times узнала об обнаружении места производства "Новичка"

Полицейский недалеко от места в Солсбери, где был обнаружен Сергей Скрипаль и его дочь. Архивное фото

Полицейский недалеко от места в Солсбери, где был обнаружен Сергей Скрипаль и его дочь. Архивное фото

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Британская газета Times утверждает, что спецслужбы установили местонахождение секретной российской лаборатории, якобы изготовившей нервно-паралитическое вещество, которым отравились экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Издание ссылается на источники в силовых структурах и правительстве.

В то же время собеседники издания подчеркивают, что они не уверены полностью. Один из них настаивает, что о местоположении можно говорить лишь "с высокой долей уверенности".

Сообщается, что эксперты смогли определить источник отравляющего вещества с помощью научного анализа и данных разведки.

Издание пишет, что власти страны еще до инцидента в Солсбери знали о существовании объекта, где произвели вещество, которое в Британии называют "Новичок".

"В целом к моменту проведения первого заседания комитета Cobra (в него входят члены правительства, экстренных служб и спецслужб. — Прим. ред.) мы знали, что более чем очевидно, что оно российского происхождения", — сказано в публикации.

Лондон и Москва должны работать вместе

Это не первое бездоказательное утверждение. В британских СМИ уже не раз появлялись обвинения в причастности России к инциденту. Однако глава секретной лаборатории Минобороны Британии уже заявлял, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым были отравлены Скрипали.

Многие эксперты как российские, так и зарубежные, считают, что нельзя обвинять только Россию в производстве "Новичка", поскольку это вещество могли создать в разных странах.

Так, начальник лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны Игорь Рыбальченко считает, что любая современная химическая лаборатория со специальным оборудованием может производить отравляющие вещества типа "Новичок".

По его словам, относить эти токсины исключительно к России как к источнику их получения некорректно и абсурдно.

"Для проведения достоверного расследования отравления Скрипалей необходима совместная работа экспертов Великобритании и России", — отметил Рыбальченко.

"Надо быть предельно осторожным"

В свою очередь, европейский специалист по химическому оружию Оливье Лепик заявил, что ядовитое вещество, которым, как утверждают в Лондоне, был отравлен британский агент Сергей Скрипаль и его дочь, могли создать в целом ряде стран.

По его словам, в 1990-е годы, когда слух об этом химическом веществе достиг специализированных кругов, многие разведывательные службы начали работать над ним, в том числе в США, Великобритании и Франции.

"И которые, вероятно, знают "Новичок" и, возможно, способ его изготовления. И, возможно, произвели несколько десятков граммов", — отметил эксперт в эфире телерадиокомпании RTBF.

Как отметил Лепик, "в этом деле надо быть предельно осторожным и взвешенным".

При этом эксперт придерживается мнения, что "многое связывает "дело "Новичок" с Россией тем же образом, что и несколько лет назад "дело полоний 210" (которым, предположительно, отравили бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. — Прим. ред.)".

"Место для маневра"

Как отметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, сообщения о "секретных российских лабораториях" дают Лондону "место для маневра".

"Публикация <…> направлена на то, чтобы будоражить общественность и каким-то образом дать политическому руководству Великобритании сохранить лицо перед своими союзниками", — заявил он в разговоре с RT.

Оленченко напомнил, что всего несколько дней назад сотрудники британской лаборатории Портон-Даун отметили, что не смогли определить причастность России к разработке данного вещества. Более того, даже МИД Великобритании признал, что пришел к выводу о причастности Москвы к отравлению Скрипалей, основываясь на собственных оценках информации.

"Не заслуживает доверия"

По мнению политолога, доцента кафедры европейского права МГИМО Николая Топорнина, информация Times не заслуживает доверия.

"Потому что пока ни одна группа ученых не подтвердила, что по субстанции этого вещества можно определить лабораторию, которая его произвела", — заявил он в эфире радио Sputnik

По его словам, вещество могли произвести в двадцати странах мира.

"Кроме того, глава военной лаборатории в Портон-Дауне Гарри Айткенхед ранее сказал, что британские специалисты не смогли определить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали", — добавил политолог.

Топорнин отметил, что остальные заявления — это политические инсинуации.

"С "легкой руки" Великобритании Россию назначили ответственной за это преступление", — добавил он.

Как подчеркнул политолог, никто не хочет предоставлять никаких аргументов и реальных доказательств.

"Специалисты ОЗХО обещали закончить работы по детектированию этого вещества к концу этой недели. Может быть, они скажут нам что-то новое, и тогда появятся новые версии", — заключил эксперт Топорнин.

"Дело Скрипаля"

Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери.

В Британии утверждают, что их отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.

В качестве "ответного шага" Лондон выслал из страны 23 российских дипломата. Британию поддержали 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина.

Россия зеркально ответила на недружественную акцию Запада и объявила персонами нон грата аналогичное число иностранных дипломатов, а также приняла другие ответные меры.

Во вторник глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил в интервью Sky News, что эксперты не смогли установить источник происхождения отравляющего вещества. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности Москвы к отравлению Скрипалей был сделан, в том числе, на основании собственных оценок информации.