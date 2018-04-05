В ЕС подтвердили встречу с высокопоставленным северокорейским дипломатом

БРЮССЕЛЬ, 5 апр — РИА Новости. Директор департамента по Азиатско-Тихоокеанскому региону Европейской службы внешних связей Гуннар Виганд провел 4 апреля переговоры с главой департамента европейских дел МИД КНДР Ким Сон Гён по просьбе северокорейской стороны, сообщил в четверг РИА Новости представитель ЕС.

"Обсуждения были сосредоточены на состоянии двусторонних отношений между ЕС и КНДР, стороны обменялись мнениями о последних событиях на Корейском полуострове и перспективах достижения цели полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации", — сказал собеседник агентства.

Переговоры отражают "приверженность ЕС политике критического взаимодействия с КНДР, которая сочетает в себе давление при помощи санкций с работой, направленной на содействие переговорам для мирного решения вызовов, которые представляют собой ядерная и ракетная программы КНДР", добавил собеседник.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году после серии ракетных, а также ядерного испытаний КНДР. СБ ООН ввел новые, самые жесткие, санкции против Пхеньяна.