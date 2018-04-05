Греция направляет семь тысяч военных на границу с Турцией

АФИНЫ, 5 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Греция усилит военную группировку возле границ с Турцией, заявил министр национальной обороны страны Панос Камменос.

В течение следующих нескольких дней на острова в Эгейском море направят 3,5 тысячи человек и столько же — в Эврос.

По словам министра, это решение связано с ухудшением отношений между странами.

Он отметил, что Греция готова противостоять любой угрозе со стороны.

"Мы полагаемся на собственные силы, мы не ожидаем (помощи) от союзников или друзей", — сказал министр, отметив, что, несмотря на кризис и сокращение бюджета вооруженных сил, сделано все для подготовки и обучения военнослужащих.

Камменос поздравил военнослужащих с Пасхой и сказал, что сделает все, чтобы вернуть двух греческих военнослужащих, которые стали "заложниками, заключенными в турецких тюрьмах".

"Мы их вытащим оттуда, их освободят, они вернутся. Это наша цель и наш долг", — сказал министр обороны.

Отношения между странами обострились в начале марта, когда Турция задержала двух греческих военнослужащих в районе Эвроса. В Афинах заявили, что греческий патруль зашел на чужую территорию по ошибке из-за плохой погоды.

Власти Греции ожидали, что Турция в течение суток выдаст задержанных. Однако Анкара обвинила их в незаконном проникновении на военную территорию, им грозит обвинение в шпионаже.