На Украине неизвестный бросил гранату в цех предприятия

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости. Взрыв произошел на территории одного из предприятий в городе Черкассы на Украине, пострадавших нет, предположительно взорвалась граната, которую неизвестный бросил в цех через окно, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.

По данным полиции, взрыв произошел около 03.00 (совпадает с мск), на место выехали следственно-оперативная группа и взрывотехники.

"На месте происшествия было установлено, что вероятно взорвалась граната, которую злоумышленник бросил в середину через окно в один из цехов предприятия. Еще одну гранату, которая не взорвалась, изъяли на территории этого же цеха", — говорится в сообщении. При этом в полиции не уточнили, о каком именно предприятии идет речь.

Пострадавших в результате взрыва нет.

Возбуждено дело по статье "хулиганство", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.