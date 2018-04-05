США ответят за отказ от консультаций по кибербезопасности, заявили в Кремле

США ПРИДЕТСЯ ОТВЕТИТЬ ЗА ХАМСКИЙ ОТКАЗ ОТ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПРОЙТИ В ЖЕНЕВЕ — СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ