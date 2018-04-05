Палестина призывала ООН расследовать атаки Израиля в секторе Газа

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля.

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля.

БАКУ, 5 апр – РИА Новости. Палестина призывает ООН расследовать атаки Израиля на мирных граждан в секторе Газе, заявил глава МИД арабской страны Рияд аль-Малики на министерской конференции Движения неприсоединения в Баку.

"Израиль делает все возможное для продолжения своей оккупационной, колониальной политики. США дают идеологическую поддержку Израилю в этом контексте", — сказал глава МИД.

Он напомнил, что "на прошлой неделе Израиль выбрал в качестве мишени мирных палестинцев-демонстрантов".

"К сожалению, Совбез ООН не отвечает этим действиям. Мы снова призываем ООН к независимому расследованию этих инцидентов", — сказал дипломат.

В свою очередь его иранский коллега Мохаммад Джавад Зариф заявил, что "Движение неприсоединения должно предпринять коллективные действия в рамках движения и в ООН, чтобы осудить бесчинства" израильских властей, а также "призвать к созданию международного механизма расследования, чтобы привести к ответственности виновных, потребовать полного восстановления прав палестинцев, особенно в создании независимого палестинского государства со столицей в Аль-Кудс аль-Шариф (арабское наименование Иерусалима — ред.) и потребовать немедленного прекращения блокады Газы".

Израильские войска сохраняют усиленное присутствие вдоль границ сектора Газа, где на прошлой неделе началась серия протестных акций с участием тысяч палестинцев под общим названием "Великий марш возвращения". В минувшую пятницу военные застрелили, по меньшей мере, 15 наиболее активных участников волнений и ждут столь же массовых беспорядков в конце этой недели.