Дипломаты назвали страны, поддержавшие российское заявление в ОЗХО

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Посольство России в Нидерландах в Twitter перечислило государства, которые поддержали совместное с Москвой заявление в ОЗХО по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Countries that supported the Joint statement to the @OPCW with connection with the incident in Salisbury: 🇧🇾 🇸🇾 🇰🇿 🇦🇲 🇦🇿 🇮🇷 🇷🇺 🇻🇪 🇰🇬 🇵🇰 🇹🇯 🇺🇿 🇳🇮 🇨🇺 #cwc #opcw pic.twitter.com/Gw1JTsFnl3— RussianEmbassyNL (@rusembassynl) 4 апреля 2018 г.
Это были Белоруссия, Сирия, Казахстан, Армения, Азербайджан, Иран, Венесуэла, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, Никарагуа и Куба.
Для утверждения инициативе нужно было набрать две трети голосов членов исполнительного совета, в который входит 41 государство.
В итоге за предложение проголосовали шесть стран, против — 15, а еще 17 предпочли воздержаться, три государства вообще не участвовали в голосовании. Таким образом 23 страны — больше половины — на сторону Великобритании в этом конфликте не встали.