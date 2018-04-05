Дипломаты назвали страны, поддержавшие российское заявление в ОЗХО

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Посольство России в Нидерландах в Twitter перечислило государства, которые поддержали совместное с Москвой заявление в ОЗХО по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

​Это были Белоруссия, Сирия, Казахстан, Армения, Азербайджан, Иран, Венесуэла, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, Никарагуа и Куба.



Совместный проект России, Китая и Ирана предусматривал начало совместного — российско-британского — расследования инцидента.

Для утверждения инициативе нужно было набрать две трети голосов членов исполнительного совета, в который входит 41 государство.

В итоге за предложение проголосовали шесть стран, против — 15, а еще 17 предпочли воздержаться, три государства вообще не участвовали в голосовании. Таким образом 23 страны — больше половины — на сторону Великобритании в этом конфликте не встали.