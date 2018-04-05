БАКУ, 5 апр — РИА Новости. Планы Вашингтона потратить 1,2 триллиона долларов на модернизацию своего ядерного арсенала приведут к новой гонке вооружений, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Растущее пренебрежение правительством США своими международными обязательствами и его планы потратить 1,2 триллиона долларов, чтобы модернизовать и создать новые ядерные вооружения, приведут к новой гонке ядерных вооружений", — заявил Зариф на министерской конференции Движения неприсоединения в Баку.

По его словам, Движение неприсоединения должно продолжить усилия по разоружению.

При этом Зариф не уточнил, какие именно расходы Вашингтона имел в виду. Бюджет США объемом в 1,3 триллиона долларов, принятый в марте, предусматривает рост расходов на оборону на 80 миллиардов — это крупнейшее повышение военных расходов за полтора десятилетия. Всего оборонные расходы составят 700 миллиардов долларов.

Ранее Пентагон обнародовал ядерную доктрину США, в которой уделил большое внимание развитию российских ядерных сил. Среди других потенциальных угроз в Пентагоне назвали КНДР, Иран и Китай. Пентагон объявил, что усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, в доктрине говорится, что США продолжат тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов "ядерной триады" (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики). США заявили, что в целом выступают за сокращение ядерного оружия, но раскритиковали предложенный в ООН договор о его полном запрещении как не отвечающий нынешней повестке дня.