В МИД рассказали о мерах по освобождению моряков с судна "Норд"

АСТАНА, 5 апр — РИА Новости. Москва рассчитывает, что Киев проявит здравый смысл в ситуации с задержанным судном "Норд", заявил в четверг в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.
Он отметил, что "был вызван в министерство иностранных дел поверенный в делах Украины (Руслан — ред.) Нимчинский, с ним состоялся довольно предметный разговор, вручена нота МИД".
"Мы рассчитываем на здравый смысл наших украинских партнеров. Не всегда, к сожалению, этот здравый смысл срабатывает. Поэтому мы будем в ежедневном режиме отслеживать ситуацию, пытаться встретиться с нашими людьми", — сказал дипломат.
На прошлой неделе украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно "Норд" под флагом России. На борту находятся 10 членов экипажа. У них всех российские паспорта, выданные в Керчи. Судно отконвоировали в порт Бердянска. На членов экипажа составили административные протоколы и запретили покидать борт. На "Норд" наложили арест. Защита моряков считает, что их вынуждают признать себя гражданами Украины. К ним не пускают российского консула и отказывают в медпомощи.