В МИД рассказали о мерах по освобождению моряков с судна "Норд"

АСТАНА, 5 апр — РИА Новости. Москва рассчитывает, что Киев проявит здравый смысл в ситуации с задержанным судном "Норд", заявил в четверг в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

"Мы задействовали все имеющиеся в нашем распоряжении возможности для того, чтобы освободить 10 рыбаков, которые на судне попали в руки береговой охраны Украины", — сказал Карасин.

Он отметил, что "был вызван в министерство иностранных дел поверенный в делах Украины (Руслан — ред.) Нимчинский, с ним состоялся довольно предметный разговор, вручена нота МИД".

"Мы рассчитываем на здравый смысл наших украинских партнеров. Не всегда, к сожалению, этот здравый смысл срабатывает. Поэтому мы будем в ежедневном режиме отслеживать ситуацию, пытаться встретиться с нашими людьми", — сказал дипломат.

По его словам, "пока все попытки генконсульства в Харькове посетить и увидеть, как живут и в каком состоянии находятся люди, не приносят результатов". "Но хочу вас заверить в том, что все меры, которые в нашем распоряжении есть, мы будем использовать для того, чтобы рыбаки были освобождены", — заявил Карасин.

На прошлой неделе украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно "Норд" под флагом России. На борту находятся 10 членов экипажа. У них всех российские паспорта, выданные в Керчи. Судно отконвоировали в порт Бердянска. На членов экипажа составили административные протоколы и запретили покидать борт. На "Норд" наложили арест. Защита моряков считает, что их вынуждают признать себя гражданами Украины. К ним не пускают российского консула и отказывают в медпомощи.