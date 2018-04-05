В Иране отметили совпадение с Россией позиций по ядерной сделке

БАКУ, 5 апр — РИА Новости. Лидеры РФ и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани в ходе встречи в Анкаре обсуждали иранскую ядерную сделку, стороны разделяют общую позицию о необходимости сохранения договора, заявил РИА Новости глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф.
На вопрос о том, сохраняют ли Иран и РФ общую позицию в отношении необходимости сохранения соглашения, он ответил утвердительно, добавив, что у Тегерана в этом отношении также общая позиция с Брюсселем. На уточняющие вопросы министр отвечать отказался.
США выступают за изменение соглашения с Ираном. Как ранее сообщил РИА Новости представитель госдепа, США выйдут из иранской сделки, если европейские партнеры не станут работать "над исправлениями ее недостатков". В госдепе подчеркнули, что, "если в любой время президент решит, что соглашение недостижимо, США выйдут незамедлительно из сделки".