ДНЯО не выполнил свою задачу, заявил министр обороны Монголии

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Договор о нераспространении ядерного оружия не выполнил свою главную функцию, заявил министр обороны Монголии Нямагийн Энхболд.

"Договор о нераспространении ядерного оружия показал неспособность выполнить свою главную функцию — ограничение распространения ядерного оружия, в связи с чем угроза ядерного оружия присутствует и по сей день", — заявил министр на Московской конференции по безопасности.

По его словам, в связи с этим общественность полагает, что конфликты решить с помощью договоров и международного права уже нельзя.

"Мы же считаем, что решение любых международных и внутренних конфликтов на основе переговоров и общепринятых юридических норм… является самым целесообразным методом", — сказал министр.