В Генштабе рассказали, что Вашингтон делает для усиления влияния в АТР

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. США стараются вовлечь в существующие сегодня в Азиатско-Тихоокеанском регионе территориальные споры как можно больше стран для укрепления своего влияния на этом пространстве, заявил заместитель начальника главного управления Генерального штаба Вооружённых сил России Игорь Костюков.

"Соединенные Штаты пытаются интернационализировать территориальные противоречия Китая с Японией, Вьетнама с Филиппинами с целью закрепления своей роли якобы беспристрастного арбитра, чтобы иметь дополнительные рычаги давления на Пекин и одновременно стимулировать партнеров к сотрудничеству с Вашингтоном", — сказал Костюков на VII Московской конференции по международной безопасности.