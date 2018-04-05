В ЛНР заявили, что ВСУ обстреляли позиции ополченцев на севере республики

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2018 (46)

ЛУГАНСК, 5 апр — РИА Новости. Украинские силовики в четверг открыли огонь из миномета по позициям Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики в районе населенного пункта Долгое, заявил РИА Новости официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

В Донбассе 30 марта вступило в силу новое, "пасхальное" перемирие, однако стороны уже обвинили друг друга в обстрелах.

"Украина после очередного подтверждения своих намерений в Минске по мирному урегулированию конфликта в Донбассе вновь "подтвердила свои слова на деле". В 07.45 (совпадает с мск) из миномета калибром 82 миллиметра ВСУ (вооруженные силы Украины) произвели обстрел позиций Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Долгое", — сказал Марочко.

По его словам, по территории ЛНР было выпущено 10 мин.