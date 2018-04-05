МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. США развернули в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) свыше 200 военных объектов, на которых сосредоточили 400 тысяч военнослужащих, заявил заместитель начальника главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков.

"Для реализации своих установок, в том числе для создания условий проецирования силы за счет быстрого развертывания войск в любой точке АТР, США создали группировку численностью более 400 тысяч военнослужащих. В настоящее время в регионе функционирует более 50 крупных военных баз, всего здесь насчитывается свыше 200 американских военных объектов", — сказал Костюков на VII Московской конференции по международной безопасности.