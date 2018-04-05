МККК отправил в Донбасс девять грузовиков с гуманитарной помощью

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости. Миссия Международного комитета Красного Креста (МККК) отправила девять грузовиков с гуманитарной помощью для жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса, сообщила в четверг пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Украины проследовали девять грузовых автомобилей от Международного комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области медицинские препараты, обогревательные пункты, гигиенические наборы, песок для фильтрации теплицы и теплицы общей около весом 100 тонн", — говорится в сообщении.