В Великобритании рассказали о планах по освоению Арктики

ЛОНДОН, 5 апр — РИА Новости, Наталья Копылова. Великобритания намерена занять лидирующие позиции в Арктике среди стран, не входящих в Арктический совет. В сферу интересов Соединенного Королевства в регионе входит научная деятельность, защита экологии, будущие торговые морские пути и развитие энергетической инфраструктуры. Соответствующие планы отражены во второй редакции доклада "Beyond the Ice: UK policy towards the Arctic", опубликованного департаментом полярных регионов британского министерства иностранных дел.
Сфера интересов
В докладе выделяются три основных направления, по которым Британия намерена вести свою деятельность: защита своего глобального влияния, защита населения Арктики и окружающей среды, а также содействие процветанию региона.
Авторы документа подчеркивают, что Британия уважает права стран-членов Арктического Совета, в который входят восемь государств (Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция, США), и сотрудничает с ними. Однако британские власти хотят занять лидирующие позиции в регионе среди стран, не входящих в Арктический Совет. "В нашем докладе мы излагаем, как Британия является и будет продолжать оставаться одной из самых активных и влиятельных неарктических стран", — говорится в документе.
Освоение Арктики
Впрочем, промышленное и транспортное освоение Арктики будет осложнено все более высокой загрязненностью Арктики по мере возрастающего к ней интереса "неарктических" стран, суровыми погодными условиями и неразвитостью инфраструктуры. В этих вопросах Британия готова предложить свои проекты, технологии и научные разработки, многие из которых уже применяются в арктическом регионе, в том числе в рамках совместных проектов с другими странами.
Британские власти также намерены заранее инвестировать средства в развитие будущих морских торговых путей, чтобы сократить в будущем свои материальные и временные затраты при доставке экспортных товаров в Азию. Одновременно Соединенное Королевство планирует добиваться получения статуса ассоциированного члена Арктической региональной гидрографической комиссии, чтобы укрепить взаимодействие с членами организации.
Торговые пути и сотрудничество
В последнее время все больше стран, не имеющих общих границ с арктическим регионом, заявляют о своих планах по работе в Арктике. Наиболее ярким примером является Китай, который в январе опубликовал свою программу по Арктике, согласно которой совместно с другими странами планируется создавать морские торговые пути в арктическом регионе. Проект под названием "Полярный Шелковый путь" предполагает развитие дорожной, железнодорожной и портовой инфраструктуры.
Британия также признает, что, несмотря на постепенный переход на возобновляемые источники энергии, спрос на углеводороды в ближайшие десятилетия вряд ли сократится или исчезнет. В этой связи запасы природных ископаемых в Арктике представляют большой интерес как для арктических, так и не арктических стран.