В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2018 (43)

Военнослужащие вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе

Военнослужащие вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе

ЛУГАНСК, 5 апр — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не зафиксировала обстрелов со стороны украинских силовиков в Донбассе за минувшие сутки, заявили РИА Новости в четверг в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

В Донбассе 30 марта вступило в силу новое, "пасхальное" перемирие, но стороны уже обвинили друг друга в обстрелах.

"За прошедшие сутки обстрелов со стороны украинских силовиков не зафиксировано. Режим прекращения огня соблюдался", — сказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Украинские силовики заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 39 раз открывали огонь по их позициям, никто не пострадал.

"Оккупационные войска продолжают срывать "пасхальное перемирие" в районе проведения АТО. За прошедшие сутки зафиксировано 39 обстрелов позиций наших военных. В результате вражеского огня ни один украинский военный не пострадал", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции силовиков в Facebook.