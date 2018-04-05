МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Вена отказалась высылать российских дипломатов, потому что традиционно поддерживает хорошие отношения с Россией. Об этом в эфире телеканала Puls 4 заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

"Треть стран ЕС не стала высылать российских дипломатов, и мы оказались в их числе. Я вместе с министром иностранных дел принял решение не делать этого, потому что мы традиционно поддерживаем хорошие отношения с Россией, являемся нейтральной страной и выступаем штаб-квартирой для многих международных организаций, таких как ООН или ОБСЕ", — сказал политик.

Курц напомнил, что Австрия в качестве члена Евросоюза вместе с другими странами-участницами сообщества поддержала отзыв посла ЕС из Москвы для консультаций в Брюссель. "Этим жестом мы осудили Россию и продемонстрировали солидарность с Великобританией, что, вероятнее всего, она несет ответственность за отравление. Этому мы последовали как Евросоюз, потому что это линия ЕС", — добавил канцлер.

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль ранее объяснила отказ от высылки российских дипломатов нежеланием "сжигать мосты" По словам главы австрийской дипломатии, Вена пришла к такому решению не из-за возможного ответа Москвы, а из-за необходимости продолжения диалога.

В конце марта 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери 4 марта этого года, когда был отравлен работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона выступила с утверждением, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, что Москва категорически отрицает.