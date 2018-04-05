Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото

Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Европа не согласна менять или вырабатывать дополнительное соглашение к ядерной сделке с Ираном, заявил РИА Новости высокопоставленный европейский дипломатический источник в Вашингтоне.

"Это не позиция Европы", — сказал дипломат, отвечая на вопрос, как европейские страны относятся к заявлениям США о выработке допсоглашения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

В настоящее время США и "европейская тройка" (Великобритания, Франция, Германия) ведут переговоры в рамках недавно созданной рабочей группы, задача которой — обсуждение сделки с Ираном. В январе этого года американский президент Дональд Трамп пригрозил выйти из ядерной сделки, если европейские страны не смогут "исправить чудовищные недостатки соглашения".

"Мы обсуждаем не дополнительное соглашение, а вопросы, выходящие за рамки СВПД", — подчеркнул собеседник агентства.

При этом дипломат не исключил возможности выработки в будущем нового соглашения, которое бы зафиксировало некоторые положения действующей сделки.

В целом, говоря о переговорах с американцами, он добавил, что "пока еще рано говорить, что из этого выйдет".

В госдепе ранее в интервью РИА Новости назвали рабочую группу "последним шансом" для сохранения соглашения, при отказе европейских союзников работать с Вашингтоном над соглашением с Ираном США больше не станут продлевать режим снятия санкций с Тегерана. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что, "если в любое время президент решит, что соглашение недостижимо, США выйдут незамедлительно из сделки".

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранской ядерной программы: был принят совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.