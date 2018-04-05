СМИ: в Южной Корее задержали главу биржи криптовалют Coinnest

ТОКИО, 5 апр — РИА Новости. Глава пятой по величине биржи криптовалют в Южной Корее Coinnest Ким Ик Хван задержан накануне по обвинениям в мошенничестве, сообщает в четверг сайт южнокорейской экономической газеты "Мэиль кёндже синмун".

По данным газеты, это первое в Южной Корее задержание главы компании, связанной с обращением криптовалюты в стране. Вместе с ним задержан еще один сотрудник Coinnest.

Прокуратура полагает, что они переводили виртуальную валюту своих клиентов на собственные счета, и добивается ордера на их арест.

Биржа Coinnest была одной из трех таких компаний, в которых с 12 марта следователи прокуратуры проводили проверки.

Сайт Coinnest работает в обычном режиме.