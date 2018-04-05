Россию не уведомили о результатах исследования британской лаборатории

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 4 апреля 2018

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 4 апреля 2018

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Выводы лаборатории в Портон-Дауне по "делу Скрипаля" не были официально переданы МИД России, заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

"Еще раз повторяю, что даже те самые заявления, которые мы вчера слышали из лаборатории Портон-Дауна, не были нам переданы в качестве официальных материалов, в качестве официальных сведений. Обо всем мы точно так же узнаем из СМИ", — сказала она.

Во вторник глава британской военной лаборатории в Портон-Даун признал в интервью Sky News, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества "Новичок", которым якобы отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД после этого признал, что пришел к выводу о причастности Москвы к отравлению Скрипалей, основываясь на собственных оценках информации.

Отношения РФ и Великобритании обострились на фоне отравления в Солсбери Сергея Скрипаля, работавшего на британские спецслужбы, и его дочери Юлии. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастна Москва, РФ это категорически отрицает.