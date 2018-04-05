СМИ: КНДР могла временно остановить работу реактора на объекте в Йонбене

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Северная Корея могла временно остановить работу реактора для выработки плутония в ядерном научно-исследовательском центре в Йонбёне, сообщает американо-южнокорейский интернет-портал 38 North со ссылкой на данные, полученные со спутников.

"Кадры, полученные при помощи коммерческих спутников 30 марта, показывают, что Северная Корея могла остановить на некоторое время реактор мощностью в 5 мегаватт (для производства плутония)", — сообщает портал. Кроме того, по данным экспертов, рядом с желобом для охлаждающей жидкости на объекте начались масштабные работы по выкапыванию земли, что может "сигнализировать о попытке установить более равномерное поступление воды на объект".

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году, после того как Северная Корея провела целую серию ракетных пусков, а также ядерное испытание, ссылаясь на угрозу со стороны США. В декабре Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, подготовленная США резолюция получила номер 2379. Однако усиливающиеся с каждым разом санкции ООН пока были не в состоянии добиться прекращения ракетно-ядерной активности Пхеньяна. Последнее испытание ракеты "Хвасон-15", которая, предположительно, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров, КНДР провела 29 ноября. Пхеньян заявил, что теперь он получил возможность наносить ядерные удары по всей территории США.

В настоящее время идет подготовка к проведению встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая должна состояться в апреле в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами. Вслед за этим ожидается проведение саммита между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом. Готовность предоставить для этого свою территорию выразила недавно Швеция.