СМИ: северокорейский чиновник провел переговоры с руководством ЕС

ТОКИО, 5 апр — РИА Новости. Высокопоставленный чиновник КНДР Ким Сон Гён, отвечающий за вопросы европейской политики в северокорейском МИД, посетил Брюссель и провел серию переговоров с руководством Евросоюза, сообщает телекомпания NHK.

По данным телеканала, Ким Сон Гён провел переговоры в комиссии по международному сотрудничеству и развитию Еврокомиссии и в Европейской службы внешних связей. Темой обсуждения, по данным телеканала, стали отношения КНДР и Евросоюза, вопросы денуклеаризации Корейского полуострова, а также сроки возможного визита в Брюссель заместителя председателя Трудовой партии Кореи по международным вопросам Ли Су Ёна.

Активность КНДР на европейском направлении связана с намеченной на 27 апреля встречей лидеров Севера и Юга Кореи, а также со встречей на высшем уровне между КНДР и США, которая должна состояться не позднее конца мая этого года.