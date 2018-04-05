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Cambridge Analytica раскрыла условия контракта с Facebook

04:4005.04.2018
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© AFP 2018 / Tolga AkmenЗдание в котором находится офис компании Cambridge Analytica в центре Лондона, ВеликобританияЗдание в котором находится офис компании Cambridge Analytica в центре Лондона, Великобритания
© AFP 2018 / Tolga Akmen

ЛОНДОН, 5 апр — РИА Новости, Наталья Копылова. Британская компания Cambridge Analytica (CA) не могла получить данные 87 миллионов пользователей Facebook, так как согласно контракту имела право получить данные не более 30 миллионов человек. Об этом исследовательская компания заявила в ответ на указание социальной сети, что в британскую компанию ошибочно могли быть переданы данные 87 миллионов человек.

Социальная сеть Фейсбук. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Facebook назвал ошибкой передачу данных пользователей Cambridge Analytica

По сведениям Facebook, которые ранее обнародовала соцсеть, большая часть клиентов, чьи данные были незаконно переданы в стороннюю организацию, являются жителями США.

"Cambridge Analytica имела сертификат на данные не более 30 миллионов человек из GSR (Global Science Research, собирала данные пользователей Facebook — ред.), как это четко указано в нашем контракте с исследовательской компанией. Мы не получали данных больше, чем указано", — говорится в сообщении британской компании.

Также Cambridge Analytica отрицает использование данных, полученных от GSR, в работе по президентским выборам в США в 2016 году. "Согласно нашему контракту с GSR, все данные должны получаться легальным путем… Мы подали иск против GSR, когда узнали, что они нарушили условия контракта", — подчеркивает британская компания.

Глава Facebook Марк Цукерберг. Архивное фото
© AP Photo / Paul Sakuma
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Когда Facebook сообщил компании, что данные были получены неподобающим способом, Cambridge Analytica "немедленно удалила необработанные данные с файлового сервера и начала процесс поиска и удаления любых его производных в системе". Кроме этого, по запросу социальной сети был проведен внутренний аудит во избежание сохранения каких-либо резервных копий.

"В настоящее время мы проводим независимый аудит третьей стороной, чтобы продемонстрировать, что данные GSR не остались в наших системах", — подчеркнули в CA.

Газета The New York Times в марте сообщила, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании британская фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook.

На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica.

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