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Полное доверие Британии: ЕС не поддержал в ОЗХО Россию по "делу Скрипаля"

Сюжет:
Отравление экс-офицера ГРУ в Британии (987)
03:4805.04.2018
(обновлено: 04:27 05.04.2018)
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© AP Photo / Peter DejongШтаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды. Архивное фотоШтаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
© AP Photo / Peter Dejong

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Евросоюз отказался поддержать проект заявления по итогам специального заседания Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посвященного инциденту в Солсбери.

Сотрудник британской полиции в Солсбери, Великобритания. 12 марта 2018
© AFP 2018 / Adrian Dennis
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"Евросоюз не принимает предложенный проект решения", — говорится в заявлении, размещенном на сайте ОЗХО.

В ЕС отметили, что очень обеспокоены заявлением представителя Министерства иностранных дел России, в котором было сказано, что Москва не будет принимать результаты исследования, которые были проведены в Солсбери экспертами ОЗХО. Кроме того, в Европейском союзе выразили сожаление, что Россия "не дала позитивной реакции на просьбу Великобритании предоставить необходимую информацию" для расследования отравления Скрипаля.

Евросоюз также выразил полное доверие Великобритании в связи с расследованием по делу Скрипаля.

В ОЗХО не поддержали российскую инициативу

Снегопад в Лондоне. Архивное фото
© AP Photo / Alastair Grant
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Исполнительный совет ОЗХО ранее отклонил совместное предложение Москвы, Пекина и Тегерана о новом расследовании "дела Скрипаля". Об этом сообщил постпред России при организации Александр Шульгин.

"Против выступили британцы и американцы, затем, следуя их примеру, послушно проголосовали скованные натовской и еэсовской дисциплиной государства — члены Евросоюза, члены НАТО, а также некоторые американские союзники в Азии", — сказал дипломат.

Российский проект по "делу Скрипаля"

Россия, Иран и Китай ранее представили в ОЗХО проект решения по "делу Скрипаля".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перед началом заседания Совета Европы в Брюсселе. 19 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Детектив с предсказуемой развязкой. Тереза Мэй указала пальцем на Россию
"Сегодня на суд исполнительного совета (ОЗХО — ред.) был представлен наш совместный с Ираном и Китаем проект решения. Подчеркиваю, — совместный российско-иранско-китайский проект решения. Его суть, я хочу обратить внимание на два положения проекта этого решения — запустить процесс совместного расследования Россия-Великобритания для прояснения всех вопросов, связанных с обвинениями в адрес Российской Федерации со стороны Великобритании. И второй важный момент, исполсовет призывался нами поручить генеральному директору технического секретариата способствовать и предпринимать все необходимые шаги для налаживания такой совместной работы", — рассказал российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин.

Российский постпред также отметил, что Москва продолжит настаивать на подключении к расследованию "дела Скрипаля" российских экспертов.

"Мы задавали вопросы техническому секретариату, потому что это законные вопросы. Обвинения выдвинуты против России, серьезнейшие обвинения, кстати, мы распространили, предали их гласности. Это вопросы не только техсекретариата, но и в Великобритании вопросы многочисленные, и французам, которые вам помогают. И, к сожалению, не получаем никаких ответов. Нас это совершенно не устраивает, поэтому мы настаиваем и будем это делать, чтобы расследование было по-настоящему транспарентным, всеобъемлющим, не предвзятым и обязательно с участием российских экспертов", — сказал Шульгин.

Рассмотреть письмо Мэй

Британские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© AFP 2018 / Adrian Dennis
США уверены, что примененное против Скрипаля вещество разработано Россией
Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по инциденту в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

"Мы по указанию нашего правительства просим вас созвать завтра в три часа открытое заседания Совета безопасности по письму премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, связанному с инцидентом в Солсбери", — обратился Небензя к председателю СБ ООН на заседании в среду.

Инцидент в Солсбери

В начале марта 2018 года экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.

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