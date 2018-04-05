ПАРИЖ, 5 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Парижский аукцион уникальных исторических документов и предметов искусства, связанных с Россией до и после революции, лишился сразу нескольких ценнейших лотов — оказалось, что реликвии украдены из американского университета. РИА Новости удалось узнать подробности этой детективной истории.

Одним из самых значимых лотов предстоящего аукциона должен был стать личный дневник генерала от инфантерии Николая Юденича. Едва ли менее важен другой документ — автограф адмирала Александра Колчака, всего лишь второй за всю историю аукционов, как уверяют организаторы. Тем не менее, торги по другим уникальным лотам пройдут в пятницу, несмотря на решение аукционного дома Cazo снять дневник Юденича и автограф Колчака.

Дневник Юденича



"Самый серьезный, самый интересный лот — это личный дневник генерала Юденича. Почему он так интересен? Первое — личный дневник, по определению вещь уникальная и единственная — второго, третьего, пятого экземпляра не существует. Второй момент — чей дневник? Генерала Николая Юденича, известного русской истории тем, что у него не было ни одного поражения", — сказала РИА Новости представитель аукционного дома Татьяна Барышева. Она отметила, что этот дневник охватывает период с февраля по ноябрь 1919 года.

В период Гражданской войны военачальник был лидером Белого движения на Северо-Западе России, с "диктаторскими полномочиями", которые ему предоставил "Русский комитет", который действовал в Финляндии и претендовал на статус российского правительства после революции. Его, поначалу лихое, наступление на Петроград в конце 1919 года в итоге провалилось, после чего он оказался в эмиграции и умер во Франции в 1933 году.

"В это время (о котором идёт речь в дневнике) генерал Юденич, будучи главнокомандующим Северо-Западной армии под началом адмирала Колчака, готовил последний поход Белой армии на Петроград", — рассказала Барышева.

По ее словам, "дневник удивителен тем, что там нет лирических размышлений, а говорится только о деле".

"Юденич описывает там ежедневную, сумасшедшую работу по подготовке Северо-Западной армии: встречи с (финским маршалом Карлом) Маннергеймом, с представителями Франции, Англии, с разными европейскими финансистами для сбора средств на армию, для закупки обмундирования, оружия… Там есть весь материал, о котором ранее особо не было известно", — подчеркнула собеседница агентства.

Дневник состоит из 154 страниц, еще 14 страниц вложены в конец этой черной тетради. Начальная стоимость этого лота составляла 23 тысячи евро.

© Предоставлено аукционным домом Cazo Дневник генерала Николая Николаевича Юденича, 1919 © Предоставлено аукционным домом Cazo Дневник генерала Николая Николаевича Юденича, 1919

Как рассказал РИА Новости замдекана по научной работе исторического факультета МГУ, доцент кафедры истории России XIX – начала ХХ века Дмитрий Андреев, с точки зрения источниковой ценности наибольший интерес из лотов представлял именно фрагмент дневника Юденича за 1919 год. Это период подготовки и непосредственного осуществления похода Северо-Западной армии на Петроград и ее поражения осенью 1919 года. По его словам, приводимая в этом документе информация исключительно важна для реконструкции кардинально важного эпизода Гражданской войны.

Андреев напомнил, что другая часть дневниковых записей Юденича за 1919 год находятся в архиве в Эстонии. В свою очередь, в эстонском Госархиве РИА Новости подтвердили, что действительно располагают подлинными записями за небольшой период 1919 года — с 9 по 16 сентября, то есть охватывают неделю из того периода, о котором идёт речь в дневнике, готовившемся для аукциона в Париже.

По мнению ведущего специалиста по истории России 1910-х — 1920-х годов из Института российской истории Валентина Шелохаева, дневник Юденича, а точнее его восьмая тетрадь, безусловно интересна.

"Вместе с тем хочу отметить, что Юденичу и, следовательно, событиям под Петроградом 1918-1919 годов в исторической литературе уделено огромное внимание. Прочитанные мною записи из восьмой тетради дневника Юденича за период с 16 февраля по 24 июня 1919 года (в каталоге аукциона — не все страницы представленного дневника) содержат интересные детали, которые, однако, принципиально не меняют существующих историографических оценок", — подчеркнул эксперт.

© Предоставлено аукционным домом Cazo Дневник генерала Николая Николаевича Юденича, 1919 © Предоставлено аукционным домом Cazo Дневник генерала Николая Николаевича Юденича, 1919

Указ Колчака



Еще одним важным документом, по мнению доцента МГУ Андреева, является оригинальная заверенная копия указа от 24 июня 1919 года адмирала Александра Колчака о назначении генерал-лейтенанта Антона Деникина заместителем верховного главнокомандующего с его оставлением в должности главнокомандующего ВСЮР.

"Второй документ — не менее уникальный — указ о назначении Деникина с автографом Колчака. Автограф Колчака за всю историю аукционных торгов появляется всего лишь второй раз", — продолжает Барышева.

Она напомнила, что в прошлом году на торгах была продана книга с дарственной надписью Колчака, а документов с его автографом на аукционах не было никогда.

Барышева напомнила, что Колчак — "это еще и полярный исследователь, автор небольших, но очень важных научных трудов, которые потом использовались в советское время".

Торги за документ должны были начаться с отметки в пять тысяч евро.

"Документ исключительно значим для понимания ситуационного расклада сил в Белом движении, однако цена лота представляется слишком завышенной", — отметил, в свою очередь, Андреев.

Во время Гражданской войны Колчак занимал пост верховного главнокомандующего Русской армией, а также с ноября 1918 по апрель 1920 года временную должность "верховного правителя России". В ночь с 6 на 7 февраля 1920 года был расстрелян по постановлению Иркутского военно-революционного комитета.

© Предоставлено аукционным домом Cazo Дневник генерала Николая Николаевича Юденича, 1919 © Предоставлено аукционным домом Cazo Дневник генерала Николая Николаевича Юденича, 1919

Детективная история



Лоты были заявлены, но за считанные сутки до аукциона в каталоге Cazo произошли внезапные серьезные изменения. Во вторник, 3 апреля, Татьяна Барышева получила письмо из Колумбийского университета (Нью-Йорк). Согласно документу, две "жемчужины", выставленные на торги, — дневник Юденича и автограф Колчака, а также ещё несколько лотов — были ранее украдены из этого архива "Колумбийки".

"В письме (университета) содержатся доказательства, которые подтверждают факт этих событий. Конечно, эти лоты будут сняты с аукциона", — сказала Барышева.

Она заявила, что намерена "действовать строго по закону".

"Ворованные вещи продавать нельзя ни в коем случае, мы этого делать не будем. С владельцами дневника и автографа будет решать вопросы уже Колумбийский университет", — добавила собеседница агентства.

В ближайшее время Барышева встретится с представителями университета. "Они будут делать визуальную экспертизу, после чего вещи остаются на хранении у нас до постановления суда. Суд между университетом и продавцами, которые приобретали вещи у перекупщиков и потому тоже оказались пострадавшими, должен вынести решение. Если университет это дело выиграет — мы передадим ему вещи", — пояснила она.

© Предоставлено аукционным домом Cazo Фотография (чёрно-белая) генерала Пепеляева, 7 х 4,5 см © Предоставлено аукционным домом Cazo Фотография (чёрно-белая) генерала Пепеляева, 7 х 4,5 см

Страницы каталога



Каталог предстоящих торгов содержит и другие документы и реликвии XIX и XX веков. Среди них — десятки экслибрисов из коллекции Вениамина Худолея и гипсовый бюст императора Александра II работы скульптора Александра Тимашева.

"Это очень интересная личность. Он был министром, талантливым человеком, увлекался рисунком и скульптурой. Его работы выставлялись даже на академических выставках! В 1869 году он был избран почетным членом Академии художеств, а двадцать лет спустя — академиком, за бронзовый бюст Александра II", — сказала Барышева.

Бронзовый оригинал скульптуры находится в Государственном историческом музее, а на аукционе представлен ее гипсовый вариант. За этот лот будущему коллекционеру предстоит заплатить не менее шести тысяч евро.

"Ценный и любопытный артефакт – бюст императора Александра II, выполненный его бывшим министром внутренних дел Александром Тимашевым. Творческие увлечения Тимашева-отставника известны, его произведения имеются в российских музеях, но в данном случае бюст верифицирован собственноручной подписью скульптора в гипсе, что, наверное, позволяет несколько повысить цену лота", — считает эксперт Андреев.

Кроме того, по словам доцента МГУ, представляет интерес и письмо последнего секретаря Льва Толстого Валентина Булгакова художнику Николаю Зарецкому, стоимость которого оценивается в 600 евро. Эксперт отметил, что письмо содержит некоторые факты и детали, позволяющие реконструировать культурную жизнь русской эмиграции в Праге накануне Второй мировой войны.

© Предоставлено аукционным домом Cazo Указ (оригинальная заверенная копия) Верховного Правителя о назначении Генерал- лейтенанта Антона Ивановича Деникина Заместителем Верховного Главнокомандующего, с оставлением в должности Главнокомандующего вооруженными силами на Юге России © Предоставлено аукционным домом Cazo Указ (оригинальная заверенная копия) Верховного Правителя о назначении Генерал- лейтенанта Антона Ивановича Деникина Заместителем Верховного Главнокомандующего, с оставлением в должности Главнокомандующего вооруженными силами на Юге России

Другой лот состоит из двух фотографий. На одной из них, датированной 1943 годом, фотографу в ходе конференции в Тегеране позировали лидеры СССР и США — Иосиф Сталин и Франклин Рузвельт. На втором снимке рядом со Сталиным и Рузвельтом сидит премьер Великобритании Уинстон Черчилль. Фотокарточка сделана в ходе Ялтинской конференции 1945 года. Новому обладателю придется заплатить за две фотографии не менее 300 евро.

Отдельный раздел каталога Cazo посвящен старинным книгам и журналам. Так, на продажу выставлены первые экземпляры литературного альманаха "Окно", издававшиеся в Париже в 1923 году, и три тома годовых подписок рижского журнала "Для вас" — за 1936-1938 годы. На страницах каталога с ними соседствует выпускавшийся в Харбине в 1937 году журнал "Рубеж".

Всего на аукционе, который состоится во французской столице 6 апреля, будут представлены около 30 лотов. Перед продажей, намеченной на вечер, они целый день будут выставляться для всех желающих.

© Предоставлено аукционным домом Cazo Машинописный документ, адресованный командиру канонерской лодки "Батарея", подписанный Контр-Адмиралом Старком и Начальником Штаба Сибирской флотилии Н.Г.Фоминым (1922) © Предоставлено аукционным домом Cazo Машинописный документ, адресованный командиру канонерской лодки "Батарея", подписанный Контр-Адмиралом Старком и Начальником Штаба Сибирской флотилии Н.Г.Фоминым (1922)

Удивительное совпадение



"Как интересно: когда что-то любишь и чем-то увлекаешься, неожиданно с разных сторон стекаются в одно место разные вещи, которые связаны между собой. Например, в этом каталоге собрались дневник генерала Юденича, который командовал Северо-Западной армией, а верховным правителем был Колчак. Вот и автограф Колчака. Дальше еще один интересный лот в этом каталоге — письмо следователя Соколова", — говорит Барышева.

Судебный следователь по особо важным делам Николай Соколов по поручению Колчака занимался расследованием обстоятельств убийства царской семьи. "Связь! Вещи пришли из разных источников, но они связаны основными действующими лицами", — восхищается эксперт.

По ее словам, автограф Соколова — тоже очень большая редкость.

"Помимо того, что Соколов очень интересен для нашей истории, это персонаж, заслуживающий благодарности и уважения. Он все-таки провел это расследование и заслужил большую благодарность от потомков: он дал практически исчерпывающую картину того, как произошло это ужасное преступление", — отметила она.

В своем письме Соколов просит выделить дополнительные средства в размере "200 фунтов в английской валюте" на проведение "допросов многих лиц, находящихся на территории Англии, Швейцарии, и исследование многих предметов при помощи фотографической экспертизы". На документе, написанном 23 июля 1920 года в Париже, стоят две резолюции — общественного и политического деятеля Петра Струве и министра финансов в правительстве Деникина Михаила Бернадского. Торги за лот начнутся от суммы в две тысячи евро.

© Предоставлено аукционным домом Cazo Рапорт (машинописный) заместителю воеводы земской рати (подписанный Пепеляевым) об отплытии Отряда и подготовке Канонерской лодки "Батарея", N°149, 28.08.1922, Кр.Владивосток © Предоставлено аукционным домом Cazo Рапорт (машинописный) заместителю воеводы земской рати (подписанный Пепеляевым) об отплытии Отряда и подготовке Канонерской лодки "Батарея", N°149, 28.08.1922, Кр.Владивосток

Кому это надо?

"Все документы, связанные с Белой армией, с Колчаком, они, на мой взгляд, должны представлять большой интерес для наших историков, для наших музеев. Потому что каждый такой исторический документ, который появляется, уникален. Особенно учитывая, что в 2019 году исполнится сто лет со дня гибели Северо-Западной армии, а в 2020 — сто лет со дня расстрела Колчака", — отметила представитель аукционного дома.

Она полагает, что "музеи должны проявлять больше интереса ко всем историческим архивам, нежели к декоративно-прикладному искусству, появляющемуся на аукционах".

"Не потому, что я не люблю наше русское серебро или русский фарфор! Но все-таки историю знать очень важно: без прошлого нет будущего. Для того, чтобы новое поколение могло возродить что-то хорошее, что было в той старой России, необходимо знать историю своей Родины", — подчеркнула Барышева.

Она считает, что "всплывающие документы складываются в целую картинку, глядя на которую мы можем уже лучше понимать прошедшие события". "Тем более, Гражданская война, революция — это очень страшные события, когда отец стреляет в сына, брат в брата, страшнее этого ничего быть не может. Нужно знать эту историю не только для того, чтобы понимать, кто был прав, кто не прав, но и для того, чтобы понимать, как избежать подобных трагических событий", — отметила представитель аукционного дома.