На Украине начали производство бронемашины, созданной 20 лет назад

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. "Укрборонпром" начал серийное производство бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) "Атлет", говорится на странице концерна в Facebook.

В сообщении отмечается, что машина предназначена для технического обеспечения танковых подразделений.

"Машина позволяет проводить эвакуационные операции и ремонт техники в полевых условиях. "Атлет" оборудован крановой установкой грузоподъемностью до 25 тонн, которое позволяет проводить замену основных узлов и агрегатов танка, включая башню и двигатель. Специальное оборудование позволяет проводить буксировки техники на скорости до 25 км/ч", — сообщили в "Укрборонпроме".

Демонстрационный образец БРЭМ-84 "Атлет" был построен Xарьковским конструкторским бюро по машиностроению им. А. А. Морозова в 1997 году. В 2008 году машина была официально принята на вооружение украинской армии.

Президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook отметил "значительный экспортный потенциал" "Атлета", который, по его словам, позволит загрузить мощности харьковского завода.