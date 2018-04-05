Нацгвардия США будет охранять границу с Мексикой без оружия

МЕХИКО, 5 апр – РИА Новости. Подразделения национальной гвардии США будут нести службу на границе с Мексикой без оружия, сообщил в среду мексиканский МИД со ссылкой на заявление министра внутренней безопасности соседней страны Кирстен Нильсен.

Сейчас в Вашингтоне находится глава МИД Мексики Луис Видегарай, у которого состоялась встреча с Нильсен. Ранее президент США Дональд Трамп поручил министерствам обороны и внутренней безопасности привлечь Нацгвардию к охране границы, что вызвало негативную реакцию в Мексике.

"Министр Нильсен проинформировала правительство Мексики о следующих аспектах решения по развертыванию национальной гвардии на границе с нашей страной. Нацгвардия будет использоваться исключительно в работах по оказанию помощи министерству внутренней безопасности. Бойцы Нацгвардии не будут иметь при себе оружия и не будут осуществлять функции миграционного или таможенного контроля", – говорится в заявлении МИД Мексики.

Мексиканское ведомство напомнило, что в недавней истории Нацгвардия США два раза привлекалась к операциям на границе – в 2006 и 2010 годах.

Национальная гвардия — один из видов вооруженных сил США и имеет двойное подчинение: федеральным властям и властям каждого конкретного штата. В случае необходимости их привлекают к борьбе с последствиями стихийных бедствий, реже для подавления крупных беспорядков. Служащие Нацгвардии также могут быть направлены в зоны боевых действий.