ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. США до конца недели планируют ввести санкции против российских бизнесменов за "вмешательство в выборы", сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник в Белом доме.

Имена лиц, против которых будут введены санкции, не называются, по данным The Washington Post, они затронут не менее шести человек.

В марте США внесли в санкционный список 19 российских граждан и 5 юридических лиц, обвинив их во вмешательстве в выборы в США, против указанных лиц было начато расследование командой спецпрокурора Роберта Мюллера.

Санкции были введены в рамках закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), а также исполнительного указа 13694 о "Блокировании собственности определенных лиц, вовлеченных в значительную зловредную киберактивность".

В частности, в список попали российский бизнесмен Евгений Пригожин и компании, входящие в его холдинг "Конкорд". Санкции введены также против ФСБ и ГРУ и против руководства ГРУ. Эти санкции означают, что активы фигурантов списка будут заморожены на территории США, а гражданам и постоянным жителям США будет запрещено вести с ними какие-либо дела.

Американские спецслужбы обвиняют Россию во "вмешательстве в выборы" в 2016 году. Комитеты по разведке обеих палат конгресса ведут свои расследования. Отдельно делом занимается Мюллер. Ранее он обвинил 13 россиян и три юридических лица в попытках вмешаться в выборы в США.

И в Белом доме, и в Кремле подозрения не раз опровергали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения "абсолютно голословными".