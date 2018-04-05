Хакеры завладели платежной информацией ряда клиентов Delta Air Lines

ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. Платежная информация ряда клиентов Delta Air Lines оказалась в распоряжении хакеров осенью 2017 года, говорится в заявлении компании.

Между 26 сентября и 12 октября 2017 года хакеры получили доступ к серверам компании [24]7.ai, которая предоставляет Delta и многим другим компаниям услуги онлайн-чата с клиентами. Хакеры могли получить данные о платежах "небольшой части" клиентов. При этом данные паспортов или другая личная информация затронуты не были, уверяют в авиакомпании.

Delta расследует инцидент в сотрудничестве с [24]7.ai и федеральными правоохранительными органами, говорится в сообщении.

"На данном этапе, несмотря на то что могли подвергнуться утечке данные лишь небольшой части клиентов, мы не можем с уверенностью сказать, действительно ли информация наших клиентов могла быть получена (хакерами) и скомпрометирована", — заявили в авиакомпании.

Delta создает специальный сайт, где будет информировать клиентов о ходе расследования. Если вдруг окажется, что хакеры воспользовались кредитными картами клиентов, авиакомпания обещает, что клиенты не будут отвечать за мошеннические транзакции.