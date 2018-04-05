США ждут от Китая уступок в торговом споре

ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. США рассчитывают, что Китай уступит в торговом споре с Вашингтоном, заявил глава национального экономического совета при Белом доме Ларри Кудлоу.

"Думаю, что мы придем к соглашениям. Лично я считаю, мое мнение таково, что китайцы отступят и будут сотрудничать", — сказал Кудлоу в эфире Fox News.

Ранее власти США обнародовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, на которые могут повысить ввозные пошлины. Среди товаров — соевые бобы, автомобили, самолеты, химическая продукция. По данным Вашингтона, в 2017 году импорт в США этой продукции составил 50 миллиардов долларов.

Пекин пригрозил ответными мерами и заявил, что готов к торговой войне, а постпред КНР при ВТО призвал страны члены-организации сплотиться в противостоянии протекционистской политике США.

В конце марта президент США Дональд Трамп подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", который позволяет вводить ограничения в отношении продукции, производимой в КНР. По его словам, эта инициатива обойдется Пекину примерно в шестьдесят миллиардов долларов. В соответствии с президентским указом введены ввозные пошлины на сталь в 25 процентов и на алюминий в десять процентов.

С 1 апреля Китай для защиты своих интересов и компенсации ущерба ввел пошлины на 128 американских товаров.