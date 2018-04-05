МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по инциденту в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

"Мы по указанию нашего правительства просим вас созвать завтра в три часа открытое заседания Совета безопасности по письму премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, связанному с инцидентом в Солсбери", — обратился Небензя к председателю СБ ООН на заседании в среду.

ОЗХО отклонила

Ранее исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) отклонил предложение России, Китая и Ирана по расследованию отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Проект Москвы, Пекина и Тегерана предусматривал начало совместного — российско-британского — расследования инцидента. Для утверждения инициативе нужно было набрать две трети голосов членов исполнительного совета, в который входит 41 государство. В итоге за предложение проголосовали шесть стран, против — 15, а еще 17 предпочли воздержаться, три государства вообще не участвовали в голосовании.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон, в свою очередь, обвинил Россию в попытке скомпрометировать независимое расследование ОЗХО.

"Цель нелепого предложения России в Гааге была ясна — скомпрометировать независимую, непредвзятую работу международного наблюдателя по химоружию. У России с момента попытки убийства на британской земле посредством боевого химоружия была одна цель — скрыть правду и смутить общественность", — говорится в заявлении Джонсона, поступившем в РИА Новости.

Американская уверенность

США уверены в выводах британских властей о том, что вещество, которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь, разработано Россией, заявил РИА новости представитель Госдепа.

"Мы полностью уверены в оценке Великобритании, что в этом нападении было использовано боевое нервно-паралитическое отравляющее вещество, разработанное Россией", — сказал сотрудник госдепа.

Он добавил, что премьер Великобритании Тереза Мэй представила убедительное описание ситуации, из которого можно сделать только два вывода: "либо применение нервно-паралитического отравляющего вещества было намеренной акцией российских властей, либо это стало результатом неспособности России задекларировать свои запасы этого оружия и обеспечить их сохранность".

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории минобороны Великобритании.