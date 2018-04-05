МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили и уничтожили баллистическую ракету, выпущенную йеменскими повстанцами-хуситами по округу Джизан, где находятся объекты государственной нефтяной компании Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco), сообщает телеканал Al Arabiya.

Как заявила после инцидента компания в своем официальном аккаунте в Twitter, "все объекты компании, включая объекты в Джизане, в безопасности и функционируют нормально".

Ранее СМИ сообщили, что в конце марта в ходе отражения ракетной атакидве противоракеты американского производства MIM-104C комплекса Patriot PAC-2 SAM, выпущенные Саудовской Аравией, вышли из строя. Одна из противоракет взорвалась в воздухе сразу после пуска, а другая упала в жилой зоне. При этом представитель коалиции во главе с Саудовской Аравией сообщил, что в населенных районах упала не американская противоракета, а "обломки" йеменских снарядов.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в ответ на это хуситы регулярно пускают ракеты по саудовской территории.