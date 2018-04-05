Задержание "Норда": капитан судна попал из СИЗО в больницу

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Капитана арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко госпитализировали. Об этом сообщил РИА Новости адвокат экипажа Дмитрий Щербина.

По его словам, у капитана начались проблемы с сердцем и давлением, после чего его перевели из изолятора временного содержания в больницу Херсона.

Судебное заседание по избранию Горбенко меры пресечения запланировано на четверг, добавил Щербина.

Обвинения против капитана

Генпрокуратура Украины ранее предъявила Горбенко подозрение в "нарушении порядка въезда" в Крым. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее капитан сообщал, что пограничники в разговорах с экипажем заявляли, что задержанных отпустят, если они признают себя гражданами Украины.

"Говорили, что наши родственники должны привезти из дома наши украинские паспорта. Все члены команды отказались", — сказал Горбенко в интервью RT, добавив, что силовики ссылаются на недавно принятый на Украине закон "О временно оккупированных территориях", по которому Киев считает недействительными выданные в Крыму документы.

Кроме того, по словам капитана, недействительными признаны все судовые документы. "Только что российский флаг спустить не приказали — он до сих пор поднят", — отметил Горбенко.

Унижения и издевательства

Экипаж "Норда", по словам рыбаков и их представителей, подвергается постоянным унижениям и издевательствам со стороны пограничников и сотрудников СБУ.

Так, ранее Горбенко сообщал, что моряки вынуждены жить рядом с пятью тоннами гниющей рыбы, а пограничники долго не давали вывезти с судна бак с отходами.

Кроме того, капитан заявил, что сотрудники СБУ опломбировали трюм с работающим электрооборудованием. Экипаж не может удостовериться в сохранности приборов, поэтому на судне, по его словам, в любой момент может начаться пожар.

Горбенко также заявил, что после ареста "Норда" он и еще один матрос перенесли гипертонический криз, при этом в госпитализации им отказали. "Никто даже не потрудился сделать анализы, кардиограмму. Я не знаю, смогу ли пережить этот кошмар", — рассказал шкипер.

Рыболовецкое судно "Норд" под флагом России задержали в украинской части территориальных вод Азовского моря 25 марта. На борту находились десять членов экипажа. У всех были российские паспорта, которые они получили в Керчи.

Москва вручила ноту протеста поверенному в делах Украины в России. Ведомство потребовало от Киева незамедлительно освободить российских граждан с "Норда". Поверенному указали, что моряки содержатся в нечеловеческих условиях. Кроме того, российская сторона призвала вернуть судно владельцу.

Крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело об угоне российского судна.