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Задержание "Норда": капитан судна попал из СИЗО в больницу

01:1305.04.2018
(обновлено: 01:14 05.04.2018)
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© Фото : Государственная пограничная служба УкраиныЗадержанное в украинской части территориальных вод Азовского моря рыболовецкое судно Норд. 26 марта 2018Задержанное в украинской части территориальных вод Азовского моря рыболовецкое судно Норд. 26 марта 2018
© Фото : Государственная пограничная служба Украины

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Капитана арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко госпитализировали. Об этом сообщил РИА Новости адвокат экипажа Дмитрий Щербина.

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По его словам, у капитана начались проблемы с сердцем и давлением, после чего его перевели из изолятора временного содержания в больницу Херсона.

Судебное заседание по избранию Горбенко меры пресечения запланировано на четверг, добавил Щербина.

Обвинения против капитана

Генпрокуратура Украины ранее предъявила Горбенко подозрение в "нарушении порядка въезда" в Крым. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее капитан сообщал, что пограничники в разговорах с экипажем заявляли, что задержанных отпустят, если они признают себя гражданами Украины.

Бердянский морской порт. Архивное фото
© РИА Новости / А. Молчалин
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У арестованного Украиной экипажа крымского судна "Норд" отобрали паспорта

"Говорили, что наши родственники должны привезти из дома наши украинские паспорта. Все члены команды отказались", — сказал Горбенко в интервью RT, добавив, что силовики ссылаются на недавно принятый на Украине закон "О временно оккупированных территориях", по которому Киев считает недействительными выданные в Крыму документы.

Кроме того, по словам капитана, недействительными признаны все судовые документы. "Только что российский флаг спустить не приказали — он до сих пор поднят", — отметил Горбенко.

Унижения и издевательства

Экипаж "Норда", по словам рыбаков и их представителей, подвергается постоянным унижениям и издевательствам со стороны пограничников и сотрудников СБУ.

Крымские строчки. Любимые места отдыха поэтов и писателей
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Так, ранее Горбенко сообщал, что моряки вынуждены жить рядом с пятью тоннами гниющей рыбы, а пограничники долго не давали вывезти с судна бак с отходами.

Кроме того, капитан заявил, что сотрудники СБУ опломбировали трюм с работающим электрооборудованием. Экипаж не может удостовериться в сохранности приборов, поэтому на судне, по его словам, в любой момент может начаться пожар.

Горбенко также заявил, что после ареста "Норда" он и еще один матрос перенесли гипертонический криз, при этом в госпитализации им отказали. "Никто даже не потрудился сделать анализы, кардиограмму. Я не знаю, смогу ли пережить этот кошмар", — рассказал шкипер.

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МИД: Москва возмущена действиями Украины в отношении капитана судна "Норд"

Рыболовецкое судно "Норд" под флагом России задержали в украинской части территориальных вод Азовского моря 25 марта. На борту находились десять членов экипажа. У всех были российские паспорта, которые они получили в Керчи.

Москва вручила ноту протеста поверенному в делах Украины в России. Ведомство потребовало от Киева незамедлительно освободить российских граждан с "Норда". Поверенному указали, что моряки содержатся в нечеловеческих условиях. Кроме того, российская сторона призвала вернуть судно владельцу.

Крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело об угоне российского судна.

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