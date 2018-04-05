"Подлость Порошенко". Как выживают русские на Украине

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Игорь Гашков. Верховная рада Украины намерена принять закон, запрещающий в сфере услуг любой язык, кроме государственного. Это напрямую затронет не менее шести миллионов русскоязычных граждан страны. Однако массовых протестов не ожидается — спорить с властями на Украине небезопасно.
"Все боятся обращаться в суд"
С необходимостью приспосабливаться сталкиваются и русские, пострадавшие от вылазок украинских националистов. С 2014 года местные ультраправые совершают рейды на супермаркеты, провоцируя продавцов, не отвечающих на государственном языке. Словесные пикировки снимают на видео и выкладывают в интернете. Русских продавцов, не объяснявшихся на мове, после доносов выгоняют с работы или подвергают преследованиям.
В 2016 году у журналиста из Киева Дмитрия Скворцова украинские пограничники обнаружили запрещенную литературу: издания Российского института стратегических исследований (РИСИ). Уже более года длится судебное разбирательство по этому делу. Преследование коллеги не вызвало никакого интереса у украинских СМИ.
Как считает сам Скворцов, именно позиция украинских медиа способствует деморализации русского и русскоязычного населения. "Информационные ресурсы внушают, что защитой прав русских способна заниматься лишь "пятая колонна". Проводится и другая идея: при иных обстоятельствах говорить на эту тему еще было бы можно, но не сейчас, в наши дни это якобы подрывает национальную безопасность", — сообщил РИА Новости Скворцов.
Запрещенные "Одноклассники"
В разговоре с РИА Новости украинский оппозиционер Руслан Коцаба назвал запрет социальных сетей "подлым" и "унижающим достоинство страны" поступком, однако безопасным для власти. "На конфликт обычно идут политизированные люди, а таких среди пользователей "ВКонтакте" было немного. Под ударом оказалась молодежь, искавшая на этом ресурсе развлечений. Ей пришлось приспосабливаться", — считает он.
По его мнению, то же самое можно сказать и о пользователях "Одноклассников". "Поставить вне закона именно эту социальную сеть — действительно отвратительный поступок. Ведь через нее общались в основном пожилые люди. Когда "Одноклассников" забанили, общение у многих закончилось. Пенсионерам и тем, кто приближается к этому возрасту, трудно осваивать анонимайзеры, личные связи из-за Порошенко попросту оборвались", — возмущается собеседник РИА Новости.
Голос несогласных не слышен
По данным социологических опросов, около 50 процентов граждан Украины вообще не поддерживают политику запретов, не важно, идет речь о книгах, русскоязычных ресурсах или поп-исполнителях. Многие видят в этом коррупцию и лоббизм местных производителей, стремящихся продвигать свою продукцию на внеконкурентной основе. В Верховной раде такого мнения придерживаются только десять процентов депутатов. Дисбаланс могут выправить выборы, поэтому у Порошенко и националистов есть основания торопиться.
"Сегодня депутаты, поддерживающие русское меньшинство, столь малочисленны в Раде, что не могут повлиять ни на что. Но были бы выборы сейчас, доля таких народных избранников увеличилась бы минимум вдвое и даже больше, — объяснил РИА Новости киевский политолог Михаил Погребинский. — Социологические опросы показывают, что политически эти силы недооценены".
Как считает эксперт, успех оппозиции позволил бы русскому меньшинству отстаивать свои права, а не просто приспосабливаться к политическому курсу. "Однако есть и еще одна проблема, помимо властей, — украинские националисты. Эти неуправляемые вооруженные люди проводят акции устрашения: нападают, избивают, совершают поджоги. И власть далеко не всегда контролирует их", — резюмирует Погребинский.