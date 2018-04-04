В Испании бык насмерть забодал мужчину во время пасхального фестиваля

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В испанском городе Аркос-де-ла-Фронтера разъяренный бык насмерть забодал мужчину во время пасхального фестиваля. Видео происшествия опубликовано на YouTube.

45-летний испанец пострадал во время энсьерро — национального развлечения, участники которого убегают от специально выпущенных быков, коров или телят.

На ролике видно, как животное с разбега врезалось в мужчину и несколько раз подбросило испанца в воздух, продолжая наносить удары рогами.

Как пишет The Local, большая часть ударов пришлась мужчине в грудь и бедра. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался от повреждения легких.