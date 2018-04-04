Правозащитники осудили отправку американских военных на границу с Мексикой

Сотрудник правоохранительных органов США у стены на границе США и Мексики в Сан-Диего

Сотрудник правоохранительных органов США у стены на границе США и Мексики в Сан-Диего

ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. Возможная отправка вооруженных сил США к границе с Мексикой станет нарушением конституции страны и дорого обойдется американским налогоплательщикам, заявил РИА Новости представитель правозащитной организации Coalition for Humane Immigrant Rights Хорхе-Марио Кабрера.

"Американцы всегда были против отправки военных к границе, не в последнюю очередь из-за того, что эта идея антиконституционна, неразумна и дорогостояща для налогоплательщиков", — сказал он.

Ранее глава МВБ Кирстен Нильсен заявила, что президент США Дональд Трамп поручил министерствам обороны и внутренней безопасности привлечь национальную гвардию к охране границы с Мексикой.

Национальная гвардия — один из видов вооруженных сил США и имеет двойное подчинение: федеральным властям и властям каждого конкретного штата. В случае необходимости их привлекают к борьбе с последствиями стихийных бедствий, реже для подавления крупных беспорядков. Служащие нацгвардии также могут быть направлены в зоны боевых действий.