ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. Международное сообщество должно предпринимать больше усилий для того, чтобы Россия изменила свое поведение, заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Мы выслали персонал в размере 60 человек. Другие страны выслали 4-5 человек. Мы, конечно, думаем, что другие страны должны сделать больше, чтобы изменить поведение России", — сказала она.

При этом представитель администрации отметила, что американские власти занимают "жесткую" позицию по отношению к России, поскольку хотят, чтобы она изменила свое поведение.

Ранее о необходимости "жесткого" диалога с Москвой рассказал президент США Дональд Трамп.

"По всей видимости, никто не был более жестким к России, чем Дональд Трамп… Но если бы мы поладили с Россией, это было бы хорошо, а не плохо. И все соглашаются с этим, кроме очень глупых людей", — сказал глава Белого дома на встрече с президентами Эстонии, Латвии и Литвы, которая состоялась во вторник.

Очередной спад в российско-американских отношениях случился после того, как Вашингтон принял решение о высылке 60 российских дипломатов из-за инцидента в Солсбери. В этом вопросе администрация США полностью поддержала британские власти, которые не перестают обвинять Россию в покушении на экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля.

Вслед за Вашингтоном аналогичные шаги предприняли еще более 20 стран. В совокупности зарубежные представительства пришлось покинуть 151 сотруднику МИД.

На недружественную акцию Россия ответила зеркально. Помимо прочего, МИД отозвал разрешение на работу генконсульства США в Петербурге.