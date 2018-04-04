Силовики в среду 13 раз нарушили перемирие в Донбассе

ДОНЕЦК, 4 апр — РИА Новости. Украинские силовики 13 раз в течение среды обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив при этом 35 мин, сказал журналистам руководитель представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

"С 6.00 до 22.10 (мск) ВСУ 13 раз обстреляли территорию ДНР. По территории республики выпущено 35 мин калибром 120 и 82 миллиметра, кроме того обстрелы велись с использованием гранатометов, бронетехники и стрелкового оружия", — сказал он.

Якубов пояснил, что силовики трижды открывали снайперский огонь, режим тишины со стороны ДНР запрашивался 11 раз.