Трамп поручил привлечь к охране границы с Мексикой национальную гвардию

ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил министерствам обороны и внутренней безопасности привлечь национальную гвардию к охране границы с Мексикой, сообщила глава МВБ Кирстен Нильсен.

"Чтобы предотвратить такие последствия (проникновение наркотиков и преступников), президент сегодня поручил министерству обороны и министерству внутренней безопасности работать вместе с губернаторами, чтобы разместить национальную гвардию на нашей юго-западной границе для помощи пограничной службе", — заявил Нильсен на брифинге в Белом доме.

Национальная гвардия — один из видов вооруженных сил США и имеет двойное подчинение: федеральным властям и властям каждого конкретного штата. В случае необходимости их привлекают к борьбе с последствиями стихийных бедствий, реже для подавления крупных беспорядков. Служащие нацгвардии также могут быть направлены в зоны боевых действий.