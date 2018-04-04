Суд в Бразилии может арестовать экс-президента Лулу да Силву

МЕХИКО, 4 апр – РИА Новости. Верховный суд Бразилии начал в среду рассматривать вопрос об аресте экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силва.

Как сообщает портал Excelsior , заседание проходит в напряженной обстановке: у здания суда собрались сотни демонстрантов, выступающих как в защиту Лулы да Силва, так и против бывшего главы государства. Вокруг здания полицией даже выставлено ограждение.

Приговор Луле уже вынесен. В конце января три судьи регионального федерального суда Порту-Алегри ужесточили ему наказание по обвинениям в коррупции. В июле 2017 года он был приговорен к 9,5 годам тюремного заключения, позже решением суда приговор увеличен до 12 лет и одного месяца тюрьмы.

В феврале защита бывшего президента подала апелляцию на решение суда, сам Лула считает, что до вынесения вердикта по этому вопросу он не должен находиться в тюрьме.

Апелляция содержала 175 страниц. Если суд отклонит апелляцию, то Лула да Силва может быть арестован.