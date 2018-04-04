На Никулина в суде надели наручники из-за агрессивного поведения

ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Россиянин Евгений Никулин, которого судят в США по обвинению в киберпреступлениях, предстал в среду на заседании суда в наручниках из-за агрессивного поведения, сообщил РИА Новости заместитель главы службы судебных приставов северного округа Калифорнии Джозеф Палмер.

"Никулин вел себя агрессивно по отношению к судебным приставам в тюрьме. Ничего особенного, но он пытался сломать некоторые вещи в тюрьме. Попыток сбежать из суда сегодня не было", — заявил Палмер, комментируя сообщения СМИ о том, что Никулин пытался сбежать и потому был закован в наручники.

Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Россиянин обвиняется американскими судебными органами в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Никулин в конце марта был выдан Чехией Соединенным Штатам. Согласно данным американских СМИ, россиянин уже прибыл в США и содержится в тюрьме. Никулин своей вины не признает.