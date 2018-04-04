Первый в Саудовской Аравии кинотеатр начнет работу 18 апреля

КАИР, 4 апр — РИА Новости. Первый за последние 30 лет кинотеатр в Саудовской Аравии откроет свои двери для посетителей 18 апреля, об этом в среду сообщило Управление по развлечениям королевства.
В Twitter управление сообщает о том, что власти королевства в среду выдали лицензию на показ фильмов крупнейшей американской сети кинотеатров AMC Entertainment.
"Компания AMC планирует открытие первого кинотеатра 18 апреля", — сообщается в микроблоге.
После прихода к власти в Саудовской Аравии короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в 2015 году и назначения им наследным принцем своего сына Мухаммеда бен Салмана в королевстве стали происходить стремительные перемены, в частности, в предоставлении свобод женщинам, которым в прошлом году разрешили водить машину и посещать спортивные мероприятия.