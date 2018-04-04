МИД Чехии выразил сожаление в связи с высказываниями посла России

ПРАГА, 4 апр – РИА Новости. МИД Чехии выразил сожаление в связи с высказываниями посла РФ в Праге Александра Змеевского, который в среду на пресс-конференции в посольстве коснулся темы отравления в Солсбери и экстрадиции в США обвиняемого в хакерстве россиянина Евгения Никулина.

"МИД Чехии выражает сожаление в связи с тем, что российская дипломатия повторно и манипулятивно связывает Чехию с делом об использовании нервно-паралитического вещества в Солсбери. Подобные заявления являются неприемлемыми, служат для отвлечения внимания от возможного российского участия в данном деле и грозят дальнейшим ухудшением наших отношений", — говорится в заявлении МИД.

"В деле Никулина, обвиненного в США в совершении серьезных уголовных преступлений, мы… приняли суверенное решение, опирающееся о независимые суды, включая конституционный. За стандартными и прозрачными действиями чешской юстиции и правительства неприемлемо искать какие-либо конспиративные причины", — также отметили в МИД Чехии.

На пресс-конференции Змеевский заявил, в частности, что в открытых чешских источниках содержится информация о том, что в республике существуют возможности заниматься исследованием боевых отравляющих веществ и синтезировать их, добавив, что на это было обращено внимание при его беседах в МИД Чехии. Посол подчеркнул, что "российская сторона не выдвигала и не выдвигает в связи с делом Скрипаля никаких обвинений в адрес Чехии".

Экстрадицию обвиняемого в РФ и США в хакерстве Никулина из Чехии в США Змеевский назвал осознанным шагом Чехии, направленным на подрыв сотрудничества с Россией. Посол обратил внимание на то, что еще до решения суда в пражском аэропорту Никулина уже ждал специальный борт юстиции США, и предположил, что американцы "были заведомо проинформированы о готовящемся решении конституционного суда Чешской Республики и последующем вердикте министра юстиции Чехии".

Никулин в конце марта был выдан Чехией Соединенным Штатам. Согласно данным американских СМИ, россиянин уже прибыл в США и содержится в тюрьме. Никулин своей вины не признает.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.