Шульгин: Москва настаивает на работе экспертов РФ над "делом Скрипаля"

ГААГА, 4 апр — РИА Новости. Москва продолжит настаивать на подключении к расследованию "дела Скрипаля" российских экспертов, заявил в среду на пресс-конференции в Гааге постоянный представитель РФ при ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) Александр Шульгин.

"Мы задавали вопросы техническому секретариату, потому что это законные вопросы. Обвинения выдвинуты против России, серьезнейшие обвинения, кстати, мы распространили, предали их гласности. Это вопросы не только техсекретариата, но и в Великобритании вопросы многочисленные, и французам, которые вам помогают. И, к сожалению, не получаем никаких ответов. Нас это совершенно не устраивает, поэтому мы настаиваем и будем это делать, чтобы расследование было по-настоящему транспарентным, всеобъемлющим, не предвзятым и обязательно с участием российских экспертов", — сказал Шульгин.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.